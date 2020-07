Bürgermonitor : Homberger ärgert sich über Bauruinen

(abin) An der Kirchfeldstraße gibt es drei Grundstücke, auf denen die Bauarbeiten seit geraumer Zeit stocken. Die Stadt hat nach eigenen Angaben keine Handhabe.

In der Kirchfeldstraße in Homberg reihen sich schmucke Häuser mit liebevoll gepflegten Gärten aneinander. Allerdings stören drei Langzeitbaustellen die Idylle. Bei einem Gebäude zieht sich der Abriss seit Monaten hin. Ein weiteres wartet seit Jahren auf seine Vollendung. Vor der unberührten Baustelle ragen inzwischen Sträucher und Gestrüpp in den Gehweg. Eine Nachbarin meint sogar Ratten gesehen zu haben.