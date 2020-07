Heiligenhaus : Das Corona-Konzept im Freibad funktioniert

Heiligenhaus „Sehr angenehm“ nennt Heljensbad-Chef Holger Brembeck den Betrieb in der Sommerferienzeit. Das Gelände hat sich etwas verändert. Auch das bringen die Corona-Hygienekonzepte mit sich.

Alle offenen Fragen werden so zum Beispiel auf der Seite der Heiligenhauser Stadtwerke, www.stadtwerke-heiligenhaus.de, beantwortet. Wer das Bad nun besucht, muss seine Online-Registrierung auch beim Verlassen griffbereit haben – und natürlich gilt es auch hier, seine Daten zur Erreichbarkeit für die Kontaktpersonennachverfolgung hinterlassen. „Mich freut es für die Besucher, dass sie das Bad endlich wieder nutzen können. Und wir merken, dass die Gäste dafür unheimlich dankbar sind.“ Und jetzt, wo die Sonne wieder rauskommt, steigen langsam auch wieder die Zahlen derjenigen, die ins Bad wollen. Am Mittwoch sei, bei der aktuellen Wetterlage noch nicht ganz so viel los gewesen, gestern dagegen habe das schon wieder anders ausgesehen, sagt der Badchef. Auch das Gelände des Freibades selbst sieht ein bisschen anders aus, denn auf den Wiesen stehen, ebenfalls den Hygienevorschriften geschuldet, keine Bänke und Liegen. Und in der Pause zwischen den beiden Schwimm-Zeitfenstern wird alles desinfiziert. Mit höherem Reinigungsaufwand und zusätzlichem Personal sei die Öffnung des Bades in Zeiten von Corona keine Selbstverständlichkeit. „Dahinter steckt ein enormer monetärer Mehraufwand“, sagt Brembeck. Viele Bäder in anderen Städten blieben deswegen geschlossen. Im Heljensbad betragen die Eintrittspreise derzeit 4 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Jugendliche oder in der Ermäßigung. Umkleiden, Toiletten, Duschräume sind nur eingeschränkt nutzbar sind (von nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig). Auch verschließbare Schränke stehen aus hygienischen Gründen derzeit nicht zur Verfügung. Bei Fragen hilft Badchef Holger Brembeck, Telefon 02056 / 922 -171 oder per Mail h.brembeck@stadtwerke-heiligenhaus.de