Kulturrucksack : Kinder gehen in Mülheim auf Entdeckertour

Ratingen Im Rahmen des Ferienprogramms des Ratinger Jugendamtes war jetzt eine Kindergruppe in Mülheim an der Ruhr auf großer Entdeckertour. Sie waren auf der Route der Industriekultur unterwegs.

Mehr als 30 Stationen mit Windrädern, Wasserturbinen und Sonnenkollektoren in der Ökologischen Station Haus Ruhrnatur in Mülheim forderten die Experimentierfreude der jungen Ratinger heraus, die im Rahmen des Ferienprogramms des Ratinger Jugendamtes in Mülheim unterwegs waren. Dabei bewegten sich die Ausflügler auf der „Route der Industriekultur“. Auf der Brücke am Wasserkraftwerk Kahlenberg versammelten sich die Kinder zu einem Erinnerungsfoto.