Arbeitsmarktzahlen für Ratingen und Heiligenhaus : Arbeitslosenquote für Ratingen steigt auf 7,4 Prozent

(RP) In der Agentur für Arbeit Ratingen sind aktuell 3475 Menschen arbeitslos, das sind 91 mehr als im Vormonat und 710 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 7,4 (im Vorjahr lag die Quote bei 5,9 Prozent).

„Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit im Juli ist ganz saisontypisch. Eine Ursache sind die Ausbildungen, die in den Sommermonaten abgeschlossen werden. Die jungen Fachkräfte, die noch keine Anschlussverträge unterschrieben haben, melden sich jetzt arbeitslos“, erläuterte Kai Tymister, Chef der Agentur für Arbeit im Kreis Mettmann. In diesem Jahr werde der saisonale Anstieg durch die Corona-Pandemie verstärkt. Insgesamt sei die Zunahme in diesem Juli etwa doppelt so hoch wie in den Vorjahren.