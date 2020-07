Heiligenhaus : Reichlich Arbeit für einen heißen Herbst

Nach einer kurzen Woche Urlaub, daheim verbracht, steht für Bürgermeister (und Wahlleiter) Michael Beck ein strammes Programm an. Foto: Achim Blazy (abz)

Wahl unter Corona-Bedingungen und Fragezeichen hinter Finanz-Perspektiven werden den Start der Arbeit im Rathaus nach den Ferien prägen. Es gibt auch eine Art Zeugnistag. Die Gemeindeprüfungsanstalt war im Haus.

Beck Nachhaltig. Es beginnt schon damit, dass die Wahlbenachrichtigungen durch ein Infoblatt ergänzt werden. Es informiert über den genauen Ablauf der Wahl im Wahllokal unter Corona-Bedingungen. Außerdem muss dafür gesorgt sein, dass alle 19 Wahllokale in den 16 Stimmbezirken gemäß allen Hygienbeschutz-Bestimmungen eingerichtet sind und dass die Ein- und Ausgangskonzepte stimmen. Wir verzichten übrigens darauf, Wahllokale zu nutzen, bei denen Zu- und Ausgang kompliziert sind. Hier sind ganz dicke Bretter zu bohren, insbesondere für den Wahlorganisator Stefan Kondring und für Kerstin Ringel im Fachbereich Sicherheit und Ordnung. Beide machen einen hervorragenden Job.

Konstituierende Sitzung des neu gewählten Stadtrats ist am Mittwoch, 1. November.

Die letzte Sitzung des amtierenden Rats ist am Mittwoch, 30. September.

Sonntag, 13. September , ist Kommunalwahl in Nordrhein-Westalen.

Müssen sich Wähler am Wahlsonntag an komplett neue Standorte gewöhnen?

Beck Nein. Zwei Beispiel: In der Unterilp wird nicht mehr das Familienzentrum als Wahllokal genutzt, sondern die nahe Grundschule werden zwei eingerichtet. Und im Kant-Gymnasium wird nicht in einem Klassenraum gewählt, sondern im Foyer der Aula. Neu ist auch ein Termin gesetzt: Das Briefwahlbüro öffnet bereits am Montag, 17. August.