Analyse : Wie Geld für digitales Lernen ankommt

Unterricht am Laptop erobert den Schulalltag. Jedenfalls da, wo die Ausstattung stimmt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Heiligenhaus An guten Vorsätzen herrschte bisher schon kein Mangel, wenn es um „Digitalsierung der Schulen“ ging. Jetzt fließt Geld. In Heiligenhaus macht man sich an die praktische Umsetzung des Digitalspakts. Ein guter Anfang, aber alle Fragen beantwortet das nicht.

Es klingt nach einer einfachen Rechenaufgabe. Die Stadt als Schulträger hat für die Ausstattung von acht Schulen zu sorgen Fünf Grundschulen, eine Realschule, eine Gesamtschule und ein Gymnasium. Das gilt ganz besonders auf einem Gebiet: Ausstattung mit digitalen Lern- und Lehrmitteln.

Die Ausgangslage: Kämmerer und Schulzdezernent Björn Kerkmann hat zum Ende der Ferien frohe Kunde: „Uns liegen die Förderbescheide vor und wir werden ab August rund 940.000 Euro in die Förderbereiche „IT-Grundstruktur“, „Digitale Arbeitsgeräte“ und „schulgebundene mobile Endgeräte“ investieren können.“

INFO Land gibt maximale Kosten für Geräte vor Im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms wird die Anschaffung mobiler Endgeräte, also Laptops, Notebooks und Tablets, mit einem Höchstbetrag von 500 Euro pro Gerät gefördert. Es gilt ein Runderlass des Schulministeriums.

Die Einschätzung: Den Digitalpakt bezeichnet Kerkmann als einen Meilenstein für die Digitale Bildung in Deutschland und einen wichtigen und notwendigen Schritt auf dem Weg zur digitalen Schule.

Die Erfahrung: Gerade beim Lernen zu Hause zeigten sich in der Zeit der corona-bedingten Schulschließungen eklatante Ungleichheiten. Eltern klagten über unfunktionale oder nicht vorhandene Endgeräte daheim, über ein Durcheinander unterschiedlicher Lernplattformen. Lehrer fungierten zeitweise als Postboten, brachten ihren Schülern Lernmaterial in kopierter Form nach Hause. Man hofft auf ein Ende des erzwungenen Improvisierens. Unabhängig davon, wie der Start ins neue Schuljahr aussehen wird.

Der Blick in die Zukunft: Die Investitionssumme wird noch nicht das „Ende der Kreidezeit“ bedeuten, betont Kerkmann. „Aber mit den Mitteln aus dem Digitalpakt erfahren Schüler, und Lehrer einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung.“ Die müsse als Daueraufgabe verstanden werden und sollte daher über eine Anschubfinanzierung für Infrastruktur hinausgehen. Um den gewünschten Standard an Schulen halten zu können, sind fortlaufend Reinvestitionskosten erforderlich und dafür werden finanziell angeschlagene Kommunen nicht alleine für aufkommen können. Ein Tablet oder interaktive Boards halten eben keine 30 Jahre wie ein Overheadprojektor. „Ich hoffe, dass in Zukunft Land und Bund die Kommunen weiter unterstützen und es nicht nur bei einer Anschubfinanzierung des Bundes bleibt“, so der Appell des Kämmerers.

Der Zeit- und Zahlplan: Da umfangreiche vergaberechtliche Vorschriften zu beachten und umzusetzen sind, kann sich der komplette Abschluss aller Maßnahmen bis zum Ende des Jahres 2020 erstrecken. Die Stadt muss bei Umsetzung und Beschaffung finanziell zunächst in Vorleistung treten. Eine Erstattung erfolgt dann nach Nachweis des Abschlusses der Maßnahmen. Ein Eigenanteil in Höhe von zehn Prozent der Maßnahmenkosten verbleibt bei der Stadt.