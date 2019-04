HEILIGENHAUS : Radfahrer feiern den Saisonstart in Heiligenhaus

HEILIGENHAUS Zum nun schon vierten Mal feierten vier Anrainerstädte des Panoramaradweges Niederbergbahn, Velbert, Heiligenhaus, Wülfrath und Haan, am Sonntag die offizielle Eröffnung der Fahrradsaison mit einem Aktionstag.

Für so manche Radfahrer Grund genug, das Rad endlich aus dem Keller oder der Garage hervorzuholen und auf Vordermann zu bringen, während andere Radbegeisterte das Rad natürlich ohnehin schon längst in Griffweite haben. Rund um den alten Bahnhof gab es am Wochenende also viel zu erleben: Wie auch das Gemeindefest Kermes der türkischen Gemeinde, die rund um ihre Moschee im ehemaligen Bahnhofsgebäude kulinarische Köstlichkeiten ihrer Heimat und Einblicke ins Gemeindeleben boten. Wenige Schritte weiter dann der Aktionstag rund um den Panoramaradweg: „Wir haben heute Glück mit dem Wetter“, freute sich Organisator Stephan Nau aus dem städtischen Heiligenhauser Tourismusmanagement. Nachdem noch einen Tag vorher Schneeregenschauer und graue Wolken wenig Frühling verhießen, zeigte sich der Sonntag zwar mit niedrigen Temperaturen aber mit Sonnenschein und blauem Himmel dann doch einladend. So trudelten immer mehr Besucher auf dem Rad oder zu Fuß auf der Heiligenhauser Station in Höhe des alten Bahnhofes ein. Die Fahrradtouren zwischen den Stationen am Radweg der vier Städten waren dabei besonders gefragt: So machte sich eine Tour von Haan aus auf den Weg nach Heiligenhaus. Die geführten Radtouren würden ohnehin immer gefragter, weiß Nau über steigende Nachfragezahlen auch während des Jahres. „Mich freut vor allem, dass man immer mehr Radfahrer mit Helm sieht.“ Warum das wichtig ist, darüber informierte gestern beispielsweise ein Informationsstand des Helios Klinikums Niederberg, bei dem es auch um Gefäßgesundheit ging. Auch Fahrrad Wildmann informierte über die neuesten Radtrends. Die Organisation des Aktionstages in Koordination mit dem Aktivtourismus Neanderland laufe gut, sagt Nau: „Vor allem in der Terminabstimmung können wir gut zusammen arbeiten.“ Rund um den Hauptveranstaltungsort hinter den Silos habe man extra Warnschilder aufgestellt, damit sich Radfahrer und Fußgänger nicht in die Quere kommen, sagt der Organisator. „Das funktioniert heute auch ganz gut.“ Das sei nicht immer so, man könne aber immer nur wieder auf gegenseitige Rücksichtnahme plädieren.