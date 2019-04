Prost : Kreis Mettmanner trinken 101 Liter Bier je Kopf und Jahr

Jedes vierte Glas in Deutschland wird in NRW gebraut. Foto: NGG

Langenfeld/Monheim „Bier ist nach wie vor ein Lieblingsgetränk in der Region“, sagt Zayde Torun von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Lust auf Hopfen und Malz: Im Kreis Mettmann wurden im vergangenen Jahr mehr als 490.000 Hektoliter Bier getrunken – ein Großteil davon aus regionalen Brauereien. Das hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) errechnet. Sie geht dabei von einem Pro-Kopf-Verbrauch von 101 Litern pro Jahr aus. „Bier ist nach wie vor ein Lieblingsgetränk in der Region. Die NRW-Brauer verzeichnen gute Umsätze – und das nicht nur wegen des Rekordsommers und der Fußball-WM“, sagt Gewerkschafterin Zayde Torun.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag der steuerpflichtige Bierabsatz in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr bei 19,5 Millionen Hektoliter Bier. Das sind 0,8 Prozent mehr als 2017. Damit kommt jedes vierte in Deutschland gebraute Bier aus NRW. Bei Biermixgetränken liegt der Anteil bei fast einem Drittel. Im Januar 2019 setzte die Branche 1,7 Prozent mehr ab als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. „Hinzu kommt der wachsende Markt mit alkoholfreien Sorten, die in der Bilanz nicht enthalten sind“, erklärt Zayde Torun.