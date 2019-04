Ratingen : Spieletage – so beliebt wie nie zuvor

Ratingen Zwei Säle und das Foyer der Stadthalle ziehen Spielfans magisch an. Die Spieltische sind meist voll besetzt.

Und tatsächlich: Nach wie vor strömen Jung und Alt durch den Eingangsbereich der Stadthalle, entweder in einen der beiden Säale oder zum Abverkauf von Secondhandspielen im Foyer. Dort hat sich mittlerweile eine lange Schlange gebildet. Am Stand daneben bietet Nathalie Herrmann von „Spielbar“ aus Dortmund Neuware an. „Besonders gefragt sind derzeit die Exit-Spiele, also Spiele, bei denen gemeinsam kniffelige Aufgaben gelöst werden, etwa ein Banküberfall oder ähnliches. Der einzige Nachteil ist, dass das Spielmaterial nur einmal benutzt werden kann. Das bedeutet, hat man das Spiel gespielt, ist es unbrauchbar“, erklärt die Fachfrau, „aber es gibt da etwa die Alternative Deckscape, diese Spiele lassen sich problemlos weitergeben, wenn man selbst die Lösung gefunden hat.“ Und: Die Spieleindustrie hat einen weiteren Markt für sich entdeckt. weiß die Fachfrau: „Zunehmend werden Spiele für die ältere Generation entwickelt. Das fängt damit an, dass bekannte Kartenspiele schlicht mit größerer Schrift oder Aufdruck produziert werden, bis dahin, dass etwa Memorys Motive enthalten, die für ältere Menschen gängig sind, etwa Fotoabbildungen von Alltagsgegenständen.“