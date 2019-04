Heiligenhaus : Das Feier-Wochenende der Feuerwehr

HEILIGENHAUS Eine uralte Glocke, eine neue Adresse, ein Konvoi durch die Innenstadt, eine Ausstellung und unzählige Glückwünsche zum 150. – das waren nur einige der Zutaten zur Geburtstagsfeier der ältesten Feuerwehr im Kreis.

Am 12. April 1869, einem Montag, trifft sich um 19 Uhr im Gasthof „Zur Krone“ an der Hauptstraße eine Gruppe von 20 Männern mit Dr. Julius Held, die auf dessen Anzeige, zwei Tage zuvor, im Zeitungsboten, dem amtlichen Kreisblatt für den Kreis Mettmann, zusammengekommen sind. Gemeinsam werden sie an diesem Abend eine bis heute fest im Stadtbild verankerte Institution errichten: Sie gründen die Freiwillige Feuerwehr Heiligenhaus. Mit Glockenschlägen erinnerte die Wehr am Freitag – exakt 150 Jahre später – an ihre Geburtsstunde.

Unsere Redaktion fragte bei Bürgern nach, was sie der Wehr zum Jubiläum wünschen: „Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag. Und tut euch bitte nicht weh, damit ihr auch jedes Feuer löschen könnt“, schickt da zum Beispiel die fünfjährige Leah an die Jubilare, die sie bereits vom Tag der offenen Tür kennt. Ihr Großvater Bernd Schmied kann sich dem nur anschließen: „Macht weiter so! Ihr seid eine tolle Truppe und immer da, wenn man euch braucht. Auf viele sichere Jahre.“ Seit Samstag hat die Feuerwache dann auch einen neuen Namen: Im Rahmen des Kreisfeuerwehrverbandstages wurde das Straßenschild mit der neuen Adresse der Feuerwehr enthüllt: „Dr.-Julius-Held-Straße“ ist die neue Adresse – zu Ehren des Wehrgründers. Eine weitere Gratulantin aus den Reihen der Bürger hat die Feuerwehr bereits in Aktion erlebt und will vor allem mit einem Vorurteil aufräumen: „Freiwillige Feuerwehr heißt nicht unprofessionell, ganz im Gegenteil. Ich bewundere, mit welcher Ruhe die Frauen und Männer mit dem großen Stress bei einem Einsatz umgehen und ihr Bestes geben. Und das hauptsächlich in ihrer Freizeit. Danke für eure Hilfe.“ Zum Abschluss des Feierwochenendes, dem noch weitere Veranstaltungen folgen werden, wurde gestern die Fotoausstellung in der ersten Etage des Rathauses eröffnet, die noch bis Juni zu den üblichen Öffnungszeiten, kostenfrei, zu sehen ist. Zusammengetragen haben Stadtarchivar Hartmut Nolte sowie der stellvertretende Wehrchef, Sprecher und Organisator der Feierlichkeiten, Nils Vollmar eine beachtliche und sehenswerte Sammlung an zeitgeschichtlichen Dokumenten, die nicht nur zur Reise in die Vergangenheit der Feuerwehr, sondern auch in die der Stadt wird. Gerhard Schreiter wünscht den Feuerwehrleuten so wenige Einsätze wie möglich. „Es ist einfach toll, was die Feuerwehr Heiligenhaus ehrenamtlich leistet.“