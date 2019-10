Kreis Mettmann : Radtour eröffnet gute Aussichten

Heiligenhaus Der Landtagsabgeordnete Martin Sträßer lädt zum Mitradeln ein.

Die Route ist rund zwölf Kilometer lang und führt über den Panoramaradweg von Wülfrath nach Heiligenhaus. Treffpunkt ist der Haupteingang am Zeittunnel in Wülfrath (Wilhelmstraße/Hammerstein) um 14.45 Uhr. Los geht es um 15 Uhr. In Tönisheide haben weitere Radler die Möglichkeit, sich gegen 15.30 Uhr auf Höhe des Aldi-Parkplatzes der Gruppe anzuschließen. Dann heißt es kräftig in die Pedale treten bis zum Spielplatz und Freizeitpark Höferstraße in Velbert Mitte. Von hier folgt um zirka 15.45 Uhr die letzte Etappe nach Heiligenhaus zur Kult-Kaffee Rösterei, Westfalenstraße 12.