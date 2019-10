Energie : Jetzt die Heizung checken und Geld sparen

Ratingen Der Kreis Mettmann gibt Hausbesitzern auch Tipps für die Modernisierung.

(RP) Der Herbst naht und die Tage werden kälter. Bevor die Heizung wieder täglich ihren Job tun muss, ist es ratsam, deren Alter und technischen Zustand zu checken. Etwa Dreiviertel aller Heizungsanlagen in Deutschland sind veraltet und somit ineffizient. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass auch in den Kellern im Kreis Mettmann beachtliche Einsparpotenziale im „System Heizung“ schlummern. Bestehende Heizungssysteme können oftmals schon mit geringem Aufwand optimiert werden. Das verlängert die Lebensdauer und macht die Anlage effektiver.