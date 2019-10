Ratingen : Philosophisches Abend-Café diskutiert über den Frieden

(jün) Das nächste philosophische Abend-Café in der Galerie Greens an der Homberger Straße 87 findet am Mittwoch, 30. Oktober, um 19 Uhr statt.

Albert Einstein, der sich einen „militanten Pazifisten“ nannte, schrieb im Juli 1932 einen Brief an Sigmund Freud mit der Frage: „Gibt es einen Weg, die Menschen von dem Verhängnis des Krieges zu befreien?“ Er vermutete, dass ein Meinungsaustausch mit jemandem, dem er eine „vertiefte Kenntnis“ der Seele zutraute, zu einem Erkenntnisgewinn führen könne. Freud antwortet und endet mit dem Satz: „Alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg.“ Das Thema für der Veranstaltung lautet deshalb: Was treibt die Menschen zum Krieg? Ist Frieden möglich?