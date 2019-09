Besuchstermin : Abgeordneter lädt Bürger ein in den Landtag

Abgeordneter lädt Bürger ein in den Landtag

Kreis Mettmann Die Gäste erhalten reichlich Infos zur parlamentarischen Arbeit und lernen das Haus bei einem Rundgang kennen.

(RP) Ein Angebot für politische Interessierte: Martin Sträßer (MdB/CDU) lädt Bürger aus seinen Wahlkreisstädten Velbert, Wülfrath und Teilen von Mettmann (Obschwarzbach, Goldberg, Metzkausen) sowie aus Heiligenhaus am Samstag, 12. Oktober 2019, von 10 bis 12 Uhr in den Landtag nach Düsseldorf ein. Neben einer Einführung in die parlamentarische Arbeit durch den Besucherdienst, steht ein Rundgang durch den Landtag auf dem Programm. Anschließend besteht Gelegenheit zur Diskussion mit dem Abgeordneten.