Oktoberfest : Wiesnzeit in Lintorf: Erstes Fass war nach 30 Minuten leer

Beim Bayerischen Oktoberfest in Lintorf ging es zünftig her. Zumindest am Samstag passte auch das Wetter. Foto: Blazy, Achim (abz)

Lintorf Nicht nur in München, sondern auch auf dem Marktplatz in Lintorf wurde am Wochenende zünftig gefeiert. Denn die Werbegemeinschaft hatte wieder zu ihrem traditionellen Bayrischen Wochenende eingeladen.

Zwei Tage lang standen die Zeichen auf weiß-blau und die Gäste ließen nicht lange auf sich warten. Viele von ihnen waren wieder stilecht mit feschem Dirndl, Lederhose und Trachtenhut bekleidet.Sie sangen, schunkelten und tanzten zu der Musik, mit der am Samstag DJ Rainer und am Sonntag die typisch bayrische Kapelle „Die bayrischen Buam“ für Stimmung sorgten oder genossen die Geselligkeit an diesem Wochenende bei dem ein oder anderen interessanten Gespräch.

„Es ist toll, dass so viele Besucher gekommen sind, und das, obwohl es hier derzeit nicht das einzige Fest dieser Art ist. In diesem Jahr sind sie schon sehr früh erschienen. Das erste Fass war schon nach einer halben Stunde leer“, freute sich Organisator Wilfried Kostbahn von der Werbegemeinschaft am späten Samstagnachmittag. Zusammen mit seinen Kollegen sorgte er vom Getränkewagen aus, dass so manche Maß original bayrisches Löwenbräu über die Tresen gereicht wurde. Passend zum Oktoberfest-Bier gab es bayerische Köstlichkeiten, für die „Dianas Feinkost“ sorgte. Die Gäste konnten sich aber nicht nur auf Spezialitäten aus dem Süden Deutschlands freuen, sondern auch auf Dianas Klassiker. Ursprünglich war wieder das Team vom „Lindenhof“ für das Catering vorgesehen, doch aufgrund des Brandes vor einigen Wochen, konnten es dieses Mal die Verpflegung der Besucher nicht übernehmen, und so sprang sehr kurzfristig Diana mit ihrer Truppe ein.