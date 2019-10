Jubiläumsjahr : Gesamtschüler stellen Kunst aus

Ratingen/Heiligenhaus Die Heiligenhauser zeigen im Ratinger Museum ihre Bauhaus-Werke.

Ganz im Sinne der Bauhauslehre stand bei der Anfertigungen der Kunstwerke der Werkstattgedanke und der Spaß am Experiment im Vordergrund. Entstanden sind beispielsweise viele farbenfrohe Möbelminiaturen in Anlehnung an berühmte Designklassiker wie der Freischwinger von Verner Panton oder der Egg-Chair von Arne Jacobsen. Für die futuristischen Architekturmodelle der elften Klasse mit Lehrerin Susanne Mönig waren Gebäude wie die berühmten Gehry-Häuser im Düsseldorfer Medienhafen das Vorbild.