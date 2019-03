Kreis Mettmann: CDU-Landtagsabgeordnete analysieren Situation der Polizei

Heiligenhaus (RP/köh) „Das Land Nordrhein-Westfalen investiert in die Ausstattung der Polizei: Bedarfsgerechte Fahrzeuge, ballistische Schutzhelme und Schutzwesten sowie Tablets werden in Zukunft zur Standardausstattung gehören.

Mit neuen oder modernisierten Polizeiwachen in Heiligenhaus, Erkrath, und Haan werden wir die Arbeitsbedingungen der Beamten sowie die Bürgerfreundlichkeit in Zukunft weiter steigern.“ Das sagen die CDU-Landtagsabgeordneten Claudia Schlottmann, Martin Sträßer und Dr. Christian Untrieser zur jüngst vorgestellten Kriminalitätsstatistik für den Kreis Mettmann.

Die Stadt Heiligenhaus als Vermieter und die Polizei arbeiten, wie unsere Redaktion berichtete, an einem 1,5 Millionen-Projekt zur Sanierung der Wache am Höseler Platz. Die alte Fabrikantenvilla soll nach 30 Jahren Nutzung durch die Polizei auf den Stand eines modernen Dienstgebäudes gebracht werden. Die kürzlich eröffnete neue Polizeiwache in Velbert zeige überdies, so die Abgeordneten, „wie moderne Polizeiarbeit in Zukunft aussehen wird“, so die Abgeordneten weiter.