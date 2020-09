Großes Projekt des Geschichtsvereins : QR-Codes machen Stadtgeschichte lebendig

Macher mit Buch und Schild am Rathaus (v. l.) Reinhard Schulze Neuhoff, Detlef Gerull, Monika Voß. Michael Beck und Jan Heinisch. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus 50 Jahre Geschichtsverein – im Jubiläumsjahr läuft manches anders als geplant. Aber eine sehr besondere Idee ist umgesetzt: Es gibt einen historischen Rundgang durch die Stadt als Buch. Dessen Texte sind auch per Handy abrufbar.

Die Gäste- und Beteiligtenliste hätte beinahe für einen veritablen Festakt gereicht, aber davon kann coronabedingt für den Geschichtsverein im Augenblick keine Rede sein. Trotzdem hat man im 50. Jahr des Bestehens nicht die Hände in den Schoß gelegt, sondern ein besonderes Geschichtsprojekt an den Start gebracht. Zur symbolischen Enthüllung eines Schildes (es sei „geklebt, nicht geschraubt“, wie der Bürgermeister erklärte) neben dem Rathauseingang begrüßte Geschichtsvereins-Chef Reinhard Schulze Neuhoff gestern neben den Autoren und Initiatoren des Projekts auch den Hausherrn, dessen Amtsvorgänger Dr. Jan Heinisch, Sparkassendirektor Thomas Meuser und Stadtarchivar Dr. Axel Bayer.

Die Idee klingt einfach: „Viele historische Gebäude und für die Stadt Heiligenhaus wichtige Bau- und Bodendenkmäler werden mit Schildern und QR-Codes ausgestattet“, so schreiben die Autoren Monika Voß und Detlef Gerull in einem kurzen Vorwort zu dem 140 Seiten starken, außerordentlich ansprechend aufgemachten Bildband. Das heißt: Wer mag, kann von Schild zu Schild wandern und mit dem Buch in der Tasche Stadtgeschichte erkunden. Oder aber er nutzt sein Handy oder Tablet zum Ablesen des QR-Codes – und bekommt den Text nebst Abbildungen auf dem Bildschirm zu lesen.