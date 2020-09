Kommunalwahl 2020 in Heiligenhaus : So startet die Stadt in den Wahlkampf

Der Urnengang am 13. September steht unter besonderen Vorzeichen. Foto: dpa/Ina Fassbender

Heiligenhaus Am 13. September 2020 ist Kommunalwahl – auch in Heiligenhaus. Bürgermeister-Kandidaten stehen nicht zur Wahl. Das hängt mit Fristen in dem Fall zusammen, dass ein Verwaltungschef vorzeitig aus dem Amt scheidet. Das war bei Michael Becks Vorgänger so.

Zwar läuft den Wahl-Organisatoren Kerstin Ringel (Fachbereich Sicherheit und Ordnung) und Stefan Kondring (Bürgerbüro und Wahlen) im Rathaus bis zum Wahlsonntag am 13. September nicht die Zeit davon. Aber es ist schon bemerkenswert, dass ihr Chef, Bürgermeister Michael Beck, in seiner Funktion als Wahlleiter die Vorarbeiten des erfahrenen Duos besonders hervorhebt: „Sie machen einen hervorragenden Job.“

Der Bürgermeister selbst findet sich in einer Sonderrolle. In Heiligenhaus steht er selbst nicht zur Wahl. Das hängt zusammen mit dem Zeitpunkt der Amtsübernahme von seinem Vorgänger Dr. Jan Heinisch. Dieser hatte bei der Landtagswahl 2015 das Direktmandat für die CDU geholt und sein Amt als Bürgermeister niedergelegt. Sein Landtagsmandat wiederum legte er am 29. Juni 2017 nieder und wurde tags darauf von Ministerpräsident Armin Laschet zum Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung bestellt.

INFO Bürgermeister wurde im September 2017 gewählt Ergebnis der Bürgermeisterwahl vom 24. September 2017: Michael Beck (CDU): 56,57 Prozent, Peter Kramer (SPD): 35,71 Prozent, Lothar Nuthmann (B 90/Die Grünen): 7,72 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei : 70,29 Prozent.

Interessant sind die Daten der Heiligenhauser Bürgermeister-Abfolge. Die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen regelt fristen und Abläufe für diesen Fall so: „Endet das Beamtenverhältnis des Bürgermeisters vor Ablauf seiner Amtszeit, wird der Nachfolger bis zum Ende der nächsten Wahlperiode des Rates gewählt, es sei denn, die Amtszeit des Nachfolgers beginnt innerhalb der ersten zwei Jahre der Wahlperiode des Rates. In diesem Fall endet sie mit dem Ende der laufenden Wahlperiode.“ So steht es im Paragrafen 65, Absatz fünf. Heinisch war am 25. Mai 2014 mit 62,66 Prozent der Stimmen bis 2020 gewählt worden, Beck wurde schließlich im September 2017 gewählt (sehe Infokasten).

Die Ausgangslage: Der Heiligenhauser Rat hat 36 Mandate. Die aktuelle Sitzverteilung: CDU 17, SPD 10, FDP 3, WAHL 4 und Bündnis 90/Die Grünen 2. Das Wahlergebnis von 2015: CDU 45,92 Prozent, SPD 27,35 Prozent, FDP 9,03 Prozent, WAHL 11,62 Prozent, Bündnis 90 / Die Grünen 6,08 Prozent.

Diese Parteien treten an: Bei der Kommunalwahl tritt neben den derzeit im Rat vertretenen Parteien erstmals auch die AfD an. CDU und FDP schicken mit Heinz-Peter Schreven und Volker Ebel Spitzenkandidaten in den Wahlkampf, unabhängig davon, dass keine Bürgermeisterwahl ansteht. Die Grünen teilten mit, dass ihr langjähriges Fraktions-Duo Lothar Nuthmann und Beate-Marion Hoffmann nicht mehr zur Wahl antreten werde.

Wahlkampfthemen in der Stadt kristallisieren sich während der laufenden Sommerferien nur langsam heraus. Wirtschaftsentwicklung, besonders mit Blick auf den Einzelhandel in der Innenstadt und den Innovationspark am südlichen Stadtrand, Digitalisierung (an Schulen) und „weiche“ Standortfaktoren wie die Museumslandschaft an der Abtsküche mit Heimat- Feuerwehr-, Wald- und (demnächst) Wassermuseum dürften eine Rolle spielen.