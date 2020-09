Kostenpflichtiger Inhalt: Bürgermeister-Stichwahl in Ratingen : Rainer Vogt: „Ich mache keine halben Sachen“

Rainer Vogt wird nach eigenen Angaben als neuer Bürgermeister seinen Fokus deutlich weniger auf Repräsentationsaufgaben und deutlich mehr auf eine effiziente Verwaltung richten. Foto: Achim Blazy (abz)

Interview Ratingen Rainer Vogt tritt zur Stichwahl am 27. September an. Er übt scharfe Kritik an Amtsinhaber Klaus Konrad Pesch. Der Kandidat der Bürger Union will weniger repräsentieren und stattdessen stärker ins operative Geschäft einsteigen.