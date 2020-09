Corona-Zahlen im Kreis : Zahl der Krankheitsfälle steigt deutlich an

Kreis Mettmann Weil im Umfeld von Infizierten zahlreiche Kontaktfälle (und weitere Infektionen) ermittelt und getestet werden konnten, ist die Zahl der am Coronavirus Erkrankten von Dienstag auf Mittwoch um 18 Fälle angestiegen.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 50 (+18) Infizierte, davon in Erkrath 5 (+3), in Haan 0, in Heiligenhaus 6 (+5), in Hilden 6, in Langenfeld 9 (+3), in Mettmann 1 (-1), in Monheim 4 (+1), in Ratingen 8 (+6), in Velbert 10 und in Wülfrath 1 (+1).