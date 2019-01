Ratinger Straße in Heiligenhaus: Linienbus brennt aus

Ratinger Straße in Heiligenhaus

Heiligenhaus Aus ungeklärter Ursache geriet am frühen Montagmorgen auf der Ratinger Straße ein Linienbus in Brand. Die 20 Fahrgäste blieben unverletzt.

„Der Alarm ging um 6.40 Uhr bei uns ein“, sagte Feuerwehrsprecher Nils Vollmar. Als die ersten Feuerwehrmänner am Einsatzort nahe der Auffahrt zur Autobahn 44 eintrafen, hatten die Fahrgäste den Bus schon unverletzt verlassen können. „Sicherheitshalber haben wir nur den Fahrer durch den Rettungsdienst untersuchen lassen. Er wurde anschließend zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht“, so Vollmar weiter. Später meldete sich noch ein Fahrgast, der ebenfalls über gereizte Atemwege und Übelkeit klagte. Auch er kam vorsichtshalber ins Krankenhaus.