Stadthalle Ratingen: Informationen für die ältere Generation

RATINGEN Die Aussteller sind zufrieden mit den Gesprächen auf der Messe 50 Plus. Der Zulauf hätte noch besser sein können.

Schmuddeliges Regenwetter an einem Januar-Wochenende kann zwei Effekte auf das Verhalten der Menschen haben: Sie wagen nur im Notfall einen Schritt vor die Türe oder suchen sich eine Aktivität aus, die im geschlossenen Raum stattfinden kann. Im Fall der Ratinger Seniorenmesse „50 Plus – Freude am Leben“ lässt sich diese Frage nur bedingt beantworten. Einerseits war das Event in der Dumeklemmerhalle gut besucht, andererseits gab es aber auch Ausstellerstimmen wie „vergangenes Jahr war mehr los“ oder „hätte heute mehr Publikum sein können“. Dennoch zeigten sich nahezu alle recht zufrieden mit dem Verlauf und auch mit den Gesprächen.

Noch in der Eingangshalle konnten sich Besucher über die Salzgrotte Ratingen informieren. Inhaber Reiner Krippahle, zum vierten Mal auf der Messe dabei, zeigte sich grundsätzlich zufrieden. „Es hätte mehr sein können, aber der Informationsbedarf unserer Besucher war schon sehr konkret.“ So sei es um die Wirkungsweise gegangen und insbesondere darum, ob die Salzgrotte einen Effekt bei Erkältungen, Lungenerkrankungen oder Hautirritationen habe. „Grundsätzlich lässt sich sagen, dass eine Salzgrotte all das erfüllen kann, was ein Kurort am Meer auch für die Gesundheit und das Wohlbefinden bietet.“