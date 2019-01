In Supermarkt eingedrungen : Einbrecher kam durch den Lüftungsschacht

Heiligenhaus (RP) In der Nacht zum Freitag brach ein Unbekannter in einen Supermarkt an der Rheinlandstraße ein. Gegen 2.30 Uhr lief beim für den Supermarkt zuständigen Sicherheitsdienst ein Einbruchsalarm auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken