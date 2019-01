Kirchengemeinde St. Suitbertus: Gemeinde gedenkt zweier Missionare

Pater Gregor zeigt die Stelle in St. Suitbertus, wo die Reliquien wahrscheinlich in die Wand eingelassen werden. Foto: Blazy, Achim (abz)

RATINGEN Reliquien der in Peru ermordeten Ordensbrüder werden nach Ratingen überführt.

Die Kirchengemeinde St. Suitbertus lädt zur feierlichen Übergabe der Reliquien der seligen Franziskaner-Minoriten, Missionare und Märtyrer Pater Michal Tomaszek OFMConv und Pater Zbigniew Strzalkowski OFMConv ein. Sie sind im Jahr 1991 in Pariacoto (Peru) von Terroristen der Kommunistischen Kämpferorganisation „Sendero luminoso“ (Leuchtender Pfad) ermordet worden. Papst Franziskus hat sie im Jahr 2015 selig gesprochen. Eher kühl kommt die Einladung zur feierlichen Übergabe der Reliquien am Sonntag, 27.Januar, im Hochamt um 10.30 Uhr daher.

Der Umgang mit Patres der Franziskaner-Minoriten ist den Ratingern nicht fremd – wäre ohne sie kaum ein so reges kirchliches Leben in den Gemeinden der Pfarre St. Peter und Paul möglich. Und vor allem für sie ist die Übergabe der Reliquien ein hoch emotionales geschehen. Der Guardian des Minoritenklosters St. Suitbertus, Pater Gregor Romanski, hat bereits über das Leben der Seligen Märtyrer, die seit 1990 als Missionare in Peru tätig waren, referiert. „In ihrer Gemeinde in der Mission hinterließen sie Spuren des franziskanischen Charismas: Bescheidenheit, Armut, Gebetsgesinnung für den Frieden, Liebenswürdigkeit, Engagement für das Gute und Gemeinschaftsleben“, erklärte er.

Schon der Buddhismus und später auch der Islam kennen Reliquien. Nachdem der „Erleuchtete“ Buddha vor 2500 Jahren gestorben war, wurden seine Asche, die Knochen und Zähne in Hügelgräbern bestattet, die später zu Mausoleen und Tempeln wuchsen; Haare des Propheten Mohammed lagern angeblich in mehr als 1800 Moscheen allein in der Türkei. Selbst atheistische Gruppen kennen eine vergleichbare Verehrung, wie der einbalsamierte Lenin an der Kreml-Mauer in Moskau zeigt.