Heiligenhaus: Der neue Mängelmelder kommt in Gang

Der neue Mängelmelder kommt in Gang

Heiligenhaus „Beschwerdemanagement 2.0“ – die ersten erledigten Fälle sind schon auf der Landkarte sichtbar.

Wer auf den Button „Mängelmelder“ auf der Startseite des städtischen Internetauftritts klickt, gelangt zu einer Stadtkarte. Hier findet sich jede Meldung grafisch dargestellt. Und, Stand gestern Mittag: Zu sehen waren überwiegend grün hinterlegte Meldungen. Das signalisiert: Mangel behoben. Gelb markierte Meldungen zeigen an: „In Bearbeitung“.

Bis gestern gingen 15 Meldungen ein. In Auswahl: „Der Straßenbelag rund um die grosse Wiese Oppelner Str./ Tilsiter Str. ist katastrophal. Wenn im Frühjahr hier Kinder Fahrrad fahren ist er zusätzlich auch noch stark unfallfördernd.“ Oder: „Gehwegplatten abgesenkt“ an der Schürhofer Straße. Es sind solche Themen, die per Mängelmelder schneller und besser angegangen werden können als mit dem alten „Beschwerdemanagement“. Das bestand lediglich aus einem Online-Formular, das auszufüllen war. Das strategische Ziel hinter dem Online-Gedanken: „Wir wollen die Stadt lebenswert erhalten“, sagt Fachbereichsleiterin Doris Rösch. Dazu gehört schneller E-Mail-Kontakt und zügige Rückmeldungen für jedes genannte Problem.