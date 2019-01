Wirtschaft: Geschäftsfrauen küssen den Akquise-Frosch

Ratingen (RP) Die business frauen Ratingen laden für Dienstag, 15. Januar, 19 Uhr, zum ersten Vortragsabend im neuen Jahr in das Restaurant Cedric’s, Brachterstr. 85 ein. „Küss den Akquise-Frosch und lass Deinen Business-Traum wahr werden!

„Neukundengewinnung gehört zum Alltag als Unternehmerin, aber viele haben einen regelrechten Horror davor“, berichtet Birgit Kieslich von ihren Coaching-Erfahrungen. In ihrem Vortrag zeigt sie, wie jede Unternehmerin Akquise in etwas Wunderbares verwandeln kann und welche konkreten Schritte dafür wichtig sind. Vom Mindset bis zum Selbstmanagement im Alltag. Das ganze verpackt in einen märchenhaften Rahmen, bei dem die Leichtigkeit der Akquise spürbar werden wird.