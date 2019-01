Ratingen: Start in eine lange Sessuion: „Ich bin Prinz auf dem zweiten Bildungsweg“

Ratingen: Start in eine lange Sessuion

Das war die Kürung: Prinz Thomas beim Einzug in die Dumeklemmerhalle. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Nach den besinnlichen Tagen nimmt der Karneval Fahrt auf. Prinz Thomas erklärt, wie er mit der neuen Rolle zurechtkommt.

Beginn 19.11 Uhr. Dann werden die Höhner, Brings und Bläck Föös die Dumeklemmerhalle zum Beben bringen. Die Halle ist so gut wie ausverkauft.

Morgen ist in der Stadthalle mit „Viva Ratingia“ eine der großen Karnevals-Sausen der Region.

Also – allgemeine Mitmenschlichkeit ist ja noch kein wirkliches Sprungbrett zum Prinzentum.

Woywod Es war auch nicht leicht. Als jemand, der in karnevalsfreien Regionen aufgewachsen und gelebt hat, kannte ich den Karneval nur aus dem Fernsehen. Mir hat aber immer gefallen, dass im Ursprung des Rheinischen Karnevals auch eine politische Dimension steckte. Eigentlich bin ich Karnevalsprinz auf dem zweiten Bildungsweg.

Was gefällt Ihnen am besten an diesem jecken Job?