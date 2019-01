Frau der Woche: Sie hält die Zügel gerne in der Hand

RATINGEN Die Chefin der Jungen Union in Ratingen, Theresa Dietz (22), ist Reiterin und Jura-Studentin.

Als mit dem Pferd noch Kriege gewonnen wurden, war es ein Männertier. Soweit ein Psychologe in der ARD-Sendung Planet Wissen. Heute gibt es nur noch im Spitzensport viele reitende Männer. In den Ställen sieht man meist Frauen, und in den Reitschulen gibt es schon seit Jahren kaum noch männlichen Nachwuchs. Fast 90 Prozent der Pferdefreunde sind weiblich. Bei der Ratinger Familie Dietz ist es ein bisschen anders: Der Vater Horst Dietz stieg in einer erfolgreichen Zeit seiner hoffnungsfrohen Reiterkarriere vom Pferd und wandte sich als Florist den Pflanzen zu, seine Tochter Theresa blieb jenseits der Teenagerjahre auf dem Pferderücken.