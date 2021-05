An der Esplanade in Wesel : Seniorin (90) bei Unfall durch Lkw schwer verletzt

Mit einem Rettungswagen wurde die Seniorin in ein Krankenhaus eingeliefert. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Wesel Bei einem Unfall ist am Mittwochmorgen eine 90-jährige Fußgängerin an der Straße Esplanade schwer verletzt worden. Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär behandelt wird.

Nach Angaben der Polizei befuhr am Mittwoch gegen 9.15 Uhr ein Lkw-Fahrer aus Hattingen (56) die Straße Esplanade in Richtung Lützowstraße. An der Einfahrt zum Anlieferungsbereich eines Lebensmittelladens fuhr er rückwärts in die Einfahrt hinein. Hierbei stieß er mit der 90-jährigen Weselerin zusammen, die mit ihrem Rollator hinter dem Lkw auf dem Gehweg lief. Die Frau stürzte und verletzte sich hierbei schwer. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

(RP)