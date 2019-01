Ratingen: Ratingen ist ein gutes Pflaster für Lesebegeisterte

Ratingen Beim Büchertrödel im Medienzentrum ist der Andrang traditionell riesig. Kein Wunder angesichts der Schnäppchenmenge.

Die Ratingerin hat bereits rund zehn in ihren Einkaufskorb gepackt. „Ich bin auch im Förderverein der Astrid- Lindgren-Grundschule und da wir gerade dabei sind eine schuleigene Bibliothek aufzubauen, ist das hier natürlich ein perfekter Ort um günstig an viele spannende Bücher zu kommen“, freut sich die junge Mutter. Neben ihr steht eine ältere Dame, die intensiv in einem bunten Bilderbuch blättert. „Mama, wie bin ich in deinen Bauch gekommen?“, steht auf dem Cover. „Ob das was für meinen Enkel ist, der bekommt doch jetzt ein Geschwisterchen?“, fragt sie eine neben ihr stehende Frau mit einem kleinen Jungen, die nickt. „ist doch süß gemacht, die Geschichte.“ Den Abverkauf ausgemusterter Bücher gibt es bereits seit Jahren, früher war er zweimal im Jahr, seit einiger Zeit nur noch Anfang des Jahres. Der Andrang ist immer groß, weiß Bibliothekarin Sabine Köchling. „Es gibt zwei Gruppen von Besuchern, die einen kommen einfach her und gucken was es so gibt, die anderen suchen gezielt nach einem speziellen Buch oder einem speziellen Thema.“