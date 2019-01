Familie: Bürgermeister setzt sich für drei kostenfreie Kita-Jahre ein

Ratingen (RP) Ratingens Bürgermeister Klaus Pesch begrüßt die Ankündigung der NRW-Landesregierung, die beiden letzten Kindergartenjahre ab Sommer 2020 von Beiträgen freizustellen. „Ich freue mich außerordentlich über die damit verbundene deutliche Entlastung für junge Familien“, erklärt Pesch.

Die Landesregierung schlägt damit einen ähnlich familienfreundlichen Kurs ein wie die Stadt Ratingen, denn bereits Ende letzten Jahres hatte der Rat der Stadt beschlossen, die letzten sieben Monate des vorletzten Kita-Jahres als freiwillige Unterstützung schon ab 1. Januar 2019 beitragsfrei zu stellen. Klaus Pesch hält es nun für richtig, noch einen Schritt weiter zu gehen und die Elternbeiträge sogar für die letzten drei Kindergartenjahre ab Sommer 2020 – zumindest in der Grundversorgung – in Ratingen komplett abzuschaffen.

Ratingen verfolgt seit Jahren einen familienfreundlichen Kurs. Vor allem in der Altersgruppe der vier- bis sechsjährigen Kinder zahlen die Eltern in Ratingen deutlich niedrigere Beiträge als in den meisten anderen Städten in NRW. Das belegen regelmäßig Vergleiche des statistischen Landesamtes und des Bundes der Steuerzahler.