Stadtentwicklung in Heiligenhaus : Stadtteilkonzepte liegen fix und fertig vor

Das erste von zwei „Integrierten Stadtteilkonzepten“ beschäftigt sich mit der Innenstadt. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Themen-Kataloge für Innenstadt , Oberilp und Nonnenbruch sollen Ziele für die Stadtentwicklung abstecken. Bürgerideen waren sehr gefragt, Fördergeld wäre gern gesehen. Der Antrag für das City-Konzept kommt auf den Weg.

Der Kirchplatz könnte zu einem „coolen“ Platz mit mehr Aufenthaltsqualität dank Trinkwasserbrunnen, mehr Grün und neuen Spiel- und Sitzmöglichkeiten werden. Die Hauptstraße könnte an stark frequentierten Tagen, beispielsweise Markttagen am Mittwoch und Samstag, zur temporären Fußgängerzone werden. Und ein Bürgersaal an der Wülfrather Straße könnte zukünftig zum multifunktionalen Versammlungsraum werden.

Das sind nur drei der Impulse, mit denen der üppig gefüllte Maßnahmenkatalog, entwickelt im Rahmen der integrierten Stadtentwicklungskonzepte, kurz ISEK, die Zukunft der Innenstadt schmackhaft machen möchte. Ähnlich gut gefüllt sind auch die angedachten Maßnahmen für die Ober- und die Unterilp. Und damit steht „Zielgerichtete Zukunftsentwicklung“ weit oben auf der Tagesordnungsliste des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz, mit dem sich die Politik in der nächsten Woche aus der Sommerpause in die offizielle Gremienarbeit zurückmeldet. Die Stadt Heiligenhaus hat mit dem Planungsbüro post welters + partner mbB (Dortmund) sowie dem Beratungsunternehmen CIMA Beratung + Management GmbH (Köln) zwei externe Fachbüros mit der Konzepterstellung beauftragt. Letztere waren mit dem Zentrenmanagement in einem regelmäßig besetzten Büro an der Hauptstraße präsent. Der nun vorgelegte Abschlussbericht befasst sich mit dem Stadtprofil der Stadt Heiligenhaus, stellt die Ergebnisse der durchgeführten Bestandsaufnahme und SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken) dar und gibt zudem einen Überblick über den Planungs- und Beteiligungsprozess, insbesondere mit den Vereinen, Institutionen, Arbeitskreisen, den Bürgerinnen und Bürgern sowie Jugendlichen. „Als grundsätzliches Ziel für die Innenstadt soll die Lauflage zwischen Kirchplatz und „Forum Hitzbleck“ qualifiziert werden, indem die Querverbindungen attraktiv gestaltet und Anreize für einen Besuch der Hauptstraße geschaffen werden“, heißt es.

INFO Der Stadtrat hat jetzt das Wort Einen positiven Ratsbeschluss braucht es, um noch im Herbst die Mittel der Städtebauförderung zu beantragen. Bei positivem Bescheid kann mit dem Umsetzungsprozess für die Einzelmaßnahmen ab Mitte 2022 begonnen werden. Fristen: Derzeit wird von einer Projektlaufzeit von acht Jahren ausgegangen. Es wurden dabei folgende Themenbereiche identifiziert: „ Öffentlicher Raum & Stadtgestaltung“, „Wohnen & Wohnumfeld“, „Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe“, „Mobilität“, „Bildung, soziale Themen und Integration“, „Kultur, Freizeit und Tourismus“, „Klima, Freiraum und Natur“.