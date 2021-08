Neues Programm : VHS startet mit Nachhaltigkeit in den Herbst

Ratingen Das Programm für das zweite Halbjahr liegt vor. Los geht es am 30. August. Wegen der Pandemie hat das Team flexibel geplant. Auch Online-Veranstaltungen wird es geben.

Ob man sich fit in der Arbeit mit dem Computer halten, beruflich (neu) orientieren oder Fachkompetenzen und Schlüsselqualifikationen für den Job erarbeiten möchte – der Fachbereich „EDV, Beruf und Schulabschlüsse“ hält wieder ein breit gefächertes Angebot bereit. Neu im Programm bietet die Fachbereichsleiterin Britta Jansen zum Beispiel „Grundlagen in Word und Excel für Frauen“ (Kurs: P0132) sowie die Online-Veranstaltungen „Digitale Meetings und Events moderieren“ (Kurs: P0413) und „Grundlagen in Photoshop Elements“ (Kurs: P0150), der sich an vier Tagen mit der Optimierung und Bearbeitung von digitalen Bilddateien befasst.