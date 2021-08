Schwimmen in Ratingen : Bäder: Auch Babys brauchen ein E-Ticket

Ratingen Im Lintorfer Allwetterbad ist die Zahl der Tickets für die Kleinsten stark limitiert.

Immer wieder kann es zu Veränderungen und Anpassungen bei den Einlasskontrollen in den Ratinger Bädern kommen. Für den Besuch in den Bädern und in der Sauna ist weiterhin ein bestätigter Corona-Test oder ein Impf- oder Genesungsnachweis in Verbindung mit einem Ausweispapier notwendig.