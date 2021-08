Ratinger diskutieren : Höseler Gespräche zu aktuellen Themen

Dr. David Skrabania, Kultureferent am Oberschlesischen Landesmuseum wird die Veranstaltung moderieren. Foto: OSLM

Hösel Das Oberschlesische Landesmuseum und die Stiftung Haus Oberschlesien bietet künftig Diskussionsrunden an. Am 25. August geht es los. Bei der ersten Veranstaltung wird es um Minderheitenrechte gehen.

() Die Stiftung Haus Oberschlesien und das Oberschlesische Landesmuseum wollen in Zukunft neue Wege gehen. Das Haus Oberschlesien in Hösel soll insbesondere auch ein Ort des Dialogs sein. Am Mittwoch, 25. August, um 19 Uhr startet die Stiftung im Haus Oberschlesien mit einem neuen Diskussionsformat. Unter dem Titel „Höseler Gespräche – Aktuelle Beiträge zu Politik und Gesellschaft“ wollen die Oberschlesier zu aktuellen Themen mit fachkundigen Referenten ins Gespräch kommen.