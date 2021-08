Innenstadt in Grevenbroich : Große Resonanz beim City-Trödelmarkt

Viel los war beim großen Trödelmarkt bei schönem Wetter in der Grevenbroicher City. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich 92 Stände lockten mit Schnäppchen-Preisen viele Besucher in die merklich belebte Grevenbroicher Innenstadt. Was am Sonntag alles geboten wurde.