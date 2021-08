Wahl in der Stadthalle : Stadthalle: CDU stellt Landtagskandidaten auf

Ratingen Dr. Jan Heinisch ist am Samstag der einzige Kandidat.

(RP) Die CDU stellt am Samstag, 21. August, ihren Bewerber zur Landtagswahl in der Stadthalle in Ratingen auf. Einziger Kandidat ist der CDU-Kreisvorsitzende Dr. Jan Heinisch, der bei der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2017 den Wahlkreis direkt gewonnen hatte. Kurz nach der Wahl wurde er mit Blick auf die Regierungsübernahme durch die NRW-Koalition aus CDU und FDP zum Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung berufen. Die Partei stellt ihre Bewerber in Urwahl auf, an der Veranstaltung können sich also alle CDU-Mitglieder aus dem jeweiligen Landtagswahlkreis beteiligen.