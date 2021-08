Stadtentwicklung in Nettetal : Erster Feierabendmarkt und Zukunftslokal für Kaldenkirchen

Beim Stadtentwicklungskonzept 2014 wurde die Fußgängerzone in Kaldenkirchen kontrovers diskutiert. Am Donnerstag startet das Zukunftslokal Kaldenkirchen. Foto: Joachim Burghardt

Kaldenkirchen In Kaldenkirchen tut sich etwas: So ist etwa für 15. September der erste Feierabendmarkt geplant. Außerdem gibt es zwei Termine für das Zukunftslokal.

(hb) Voller Vorfreude weist der Werbering „Kaldenkirchen aktiv“ auf den geplanten ersten Nettetaler Feierabendmarkt hin. Er wird am Mittwoch, 15. September, 17 bis 22 Uhr, rund um das Kaldenkirchener Kirchendreieck stattfinden – sofern es die dann aktuelle Corona-Lage zulasse. „Geplant ist ein tolles Event aus einem Mix von Marktständen, Verweilmöglichkeiten und vieles mehr. Natürlich wird kein Besucher verhungern oder verdursten. Wir sind gespannt und lassen uns überraschen“, so Vorsitzende Claudia Willers. Weiter geht es mit dem Stadtentwicklungskonzept Kaldenkirchen. Claudia Willers: „Wir haben schon oft darüber informiert, dass Ideen und Gestaltungsvorstellungen bezüglich Kaldenkirchen gefragt sind. Auch die Stadt lädt die Bürger zum „Zukunftslokal Kaldenkirchen“ im Bistro „Noa“ am Kirchplatz ein. Es gibt zwei Termine: Am Donnerstag, 19. August, von 17 bis 21 Uhr und am Samstag, 21. August, von 10 bis 14 Uhr können die Besucher mit den Mitarbeitern der Verwaltung sowie dem beauftragten Büro über ihre Ideen diskutieren. Die Planer hoffen auf eine rege Beteiligung.