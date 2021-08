Ratinger Klimaschutz : Solarenergie: Ansturm auf Förderanträge

Ratingen Innerhalb von nur zwei Wochen sind bereits mehr als 80 Förderanträge bei der Stadtverwaltung eingegangen – von Vorhaben für neue Photovoltaik (PV)-Anlagen über Stromspeicher bis hin zu Balkonmodulen.

Mit dieser Antragsflut hat man bei der Stadt nicht gerechnet: Erst am 1. August ist das neue Förderprogramm Solarenergie in Ratingen an den Start gegangen mit dem Ziel, die Energiewende in der Stadt zu beschleunigen. Mit riesigem Erfolg: Innerhalb von nur zwei Wochen sind bereits mehr als 80 Förderanträge bei der Stadtverwaltung eingegangen – von Vorhaben für neue Photovoltaik (PV)-Anlagen über Stromspeicher bis hin zu Balkonmodulen. Damit ist das Budget für 2021 in Höhe von 150.000 Euro ausgeschöpft, für das Jahr 2022 hatte der Rat jedoch bereits weitere 150.000 Euro Fördermittel beschlossen.