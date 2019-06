Heiligenhaus : Feuerwehr warnt vor Hitzegefahren

2018 brannten an der Friedhofsallee rund 2500 Quadratmeter Feld. Wind fachte die Flammen immer wieder an. Foto: RP/Feuerwehr Heiligenhaus

Dürre bringt auch Einsätze mit sich, die sich durch umsichtiges Verhalten aller vermeiden ließen.

Schon vor Wochen machte Förster Hannes Johannsen darauf aufmerksam: Die Hitzeschäden des vergangenen Jahres sind im Wald längst nicht auskuriert. Im Gegenteil. Das Förster-Team zieht in den Kampf gegen Borkenkäfer, aufwändige Neuanpflanzungen sind schon darauf ausgerichtet, künftige Trockenperioden besser ausgleichen zu können. Nach Johannsens Beobachtung müsste es wochenlang regnen, um auf den Feuchtigkeitsstand vergangener Jahre zu kommen. Aber davon ist die Großwetterlage derzeit weit entfernt. Das ruft die Feuerwehr auf den Plan. Die Experten geben Tipps: Was tun, was lassen bei großer Hitze?