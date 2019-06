Heiligenhaus : Wirtschaftsförderer: Stadtbaukonzepte tragen Früchte

Heiligenhaus Dass sich der Gewerbestandort Heiligenhaus über viele Jahre hinweg nur sehr zögerlich entwickeln konnte, wurde seitens der Verantwortlichen lange mit einer mangelnden Infrastruktur, fehlenden Neubaupotenzialen und zuletzt auch einer zu geringen Mitarbeiterzahl für die damit verbundenen Aufgaben in der Wirtschaftsförderung begründet.

Im dazugehörigen Ausschuss war nun der erste auf diesem Konzept basierende Bericht eingefordert. Peter Parnow und seine Mitarbeiter waren in der Lage, eine recht gute Bilanz der ersten fünf Monate vorzulegen. So konnte das erste Teilziel für den Innovationspark Heiligenhaus bereits erreicht werden, ausstehende Vertragsunterzeichnungen vorausgesetzt. Vorgesehen ist, jedes Jahr rund 20.000 Quadratmeter der perspektiven 30 Hektar Gewerbeflächen zu vermarkten. Dieser Wert wurde von Januar bis Mai bereits überschritten. „Die notarielle Beurkundung der Kaufverträge ist für das zweite Halbjahr vorgesehen“, heißt es im Tätigkeitsbericht der Wirtschaftsförderung.“ Und an anderer Stelle: „Bei allen beschlossenen Verkaufsvorgängen handelt es sich um Veräußerungen an auswärtige Unternehmen und somit um Neuansiedlungen.“ Auch die angestrebten Verkaufserlöse sowie die Ziele hinsichtlich der Gewerbesteuereinnahmen und der Schaffung von mindestens 100 neuen Arbeitsplätzen pro Jahr scheinen im ersten Schritt übertroffen.