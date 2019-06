Kriminalität : Porsche Targa aus Tiefgarage gestohlen

Ratingen Der Zeitwert wird auf rund 100.000 Euro beziffert.

(RP) Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochmittag (19. Juni 2019) einen Porsche 911 Targa 4S aus einer Tiefgarage an der Lintorfer Straße in Ratingen entwendet. Am Vormittag hatte der Halter sein Cabrio mit offenem Verdeck abgestellt. Als er wenig später, gegen 13:30 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, war das Auto weg. Wie die Autodiebe den mit Keyless-Go ausgestatteten, schwarzen Porsche mit Düsseldorfer Kennzeichen aus der Tiefgarage fuhren, ist nicht bekannt. Der Zeitwert des im Jahr 2014 zugelassenen Porsche 911 Targa 4S wird auf rund 100.000 Euro beziffert. Der Wagen ist schwarz und hatte zwischen 50.000 und 60.000 Kilometern gelaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter der Rufnummer 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.