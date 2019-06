Heiligenhaus : Im Stadtfest ist wieder Musik drin

Heiligenhaus Live-Klänge satt – und die Pfadfinder haben Pläne für Safari und Postenläufe.

(RP) Die Pfadfinder des Eisvogel Heljens (Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder) nahmen auch dieses Jahr wieder am Landespfingstlager, diesmal in Mülheim/Ruhr, teil. Dort trafen sich mehr als 700 Pfadfinder aus ganz NRW, erlebten unter dem Motto „Mondlandung“ vier tolle Tage und blieben auch bei den Sturmböhen standfest. Beim diesjährigen Singewettstreit des Landesverbandes NRW gewannen die Wölflinge der Meute Schlaue Füchse dieses Mal den 1. Platz mit Wanderpokal, der Stamm als Gruppe den Dritten. Anschließend wanderten die älteren Wölflinge des Rudels Feuervogel mit Pfadfindern der Gilde Aquarius von Mülheim zurück nach Heiligenhaus. Das Ganze über mehr als 14Km mit knapp zehn Kilo Gepäck.. Die jüngeren Wölflinge des Rudels Wildschweine verbrachten stattdessen noch einen Tag und eine Nacht mit Spielen im Pfadfinderheim.

Beim Stadtfest in Heiligenhaus werden die Eisvögel am morgigen Sonntag zwei Postenläufe bzw. Geländespiele anbieten: eine Stadtsafari für die Jüngeren bis zehn Jahre, einen Postenlauf für die Älteren zwischen elf und 16 Jahren. Treff- und Startpunkt ist das Pfadfinderzelt an der Kreuzung bei Kotthaus & Beer.