Verkehr : Neue Parktechnik für die Innenstadt

Ratingen Die defekten Parkautomaten sollen bald wieder funktionieren.

(JoPr) In städtischen Parkhäusern sollen flexible Tarife die Attraktivität erhöhen und gleichzeitig für mehr Stellplätze vor allem an den Samstagen sorgen. Eine neue Parktechnik macht das möglich. Im jüngsten Bezirksausschuss Mitte wurde grünes Licht für einen entsprechenden CDU-Antrag gegeben. „Viele Mieter von Stellplätzen benötigen sie nur in der Woche, blockieren aber die Plätze an den Samstagen“, sagte Gerold Fahr (CDU). Die neue Technik, die in der Tiefgarage des Rathauses eingebaut wird, soll auch in anderen Parkhäuser der Stadt Einzug halten. Die BU schlug ein „8 bis18 Uhr“-Modell vor. Für Anwohner könne das Parken günstiger werden, für Gewerbetreibende teurer, so Fahr mit Blick auf Krefeld, wo Anwohner bevorzugt würden. Das Stadtmarketing will mit der RatingenApp eine bargeldlose Bezahlung anbieten. Die defekten Parkautomaten sollen bald wieder funktionieren.