Ratingen : Bonhoeffer-Schüler starten beim Seeuferlauf

Auch beim Schülerlauf über 2,5 Kilometer beteiligten sich Schüler des Bonhoeffer-Gymnasiums. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Lauf-AG des Gymnasiums in Ratingen-West hat sich erstmals an dem Event beteiligt, und das gleich mit Erfolg.

(RP) Der Seeuferlauf hat sich als wichtiges Event im Rahmen der Zelt-Zeit am Grünen See in Ratingen etabliert. In diesem Jahr starteten erstmals 40 Teilnehmer des Lauf-Treffs vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Ratingen-West über Distanzen von 2,3 bis 10 Kilometer. „Der Start des Seeuferlaufs ist gerade einmal 200 Meter von unserer Schule entfernt. Außerdem laufen wir im Rahmen unserer Lauf-AG immer genau die Seerunde, die auch beim Seeuferlauf absolviert werden muss“, so Lehrerin Gobrecht. „Neben den Auftritten der Westhäkchen, der BigBand und der Zirkus-AG, stellt der Lauf noch einmal einen sportlichen Schwerpunkt unserer Schule dar.“

Die Teilnahme hatte sich gelohnt: Zuzann Mssor, die erstmal bei einem Lauf mitlief, wurde Erste ihrer Altersklasse über die 2,3 Kilometer und hielt stolz den Pokal in ihren Händen. Auf der 5 Kilometer-Strecke starteten viele Schüler der 10.Klasse unter kräftigen Anfeuerungsrufen von Sportlehrerin Hemmeke: „Das momentane Thema im Sportunterricht ist Ausdauer. Deshalb sind wir im Unterricht viel gejoggt und dies hat gewirkt: Die Schüler konnten ihre Zeiten aus dem Unterricht beim 5 Kilometer-Seeuferlauf noch einmal deutlich verbessern!“ So lief Maria Voulkidou zwei Minuten schneller als zuvor in 24 Minuten auf den ersten Platz ihrer Altersklasse.

Auch aus anderen Jahrgängen waren viele Schüler vertreten. Die Jüngsten waren wohl Anni Lewerenz, die gerade einmal die 5. Klasse besucht und ebenfalls ganz oben auf dem Treppchen landete sowie Tobias Kleinefeldt, der den dritten Platz erreichte. Wieder einmal ganz vorne landete der Fünftklässler Jan Wirminghaus, der gerade einmal 21 Minuten für die 5 Kilometer benötigte. Auch Massin El-Majouri, der das erste Mal mitlief, war knapp vor Jan ganz vorne mit dabei. Erstes Mädchen vom DBG über die 5 Kilometer war Mia Wirminghaus, die ebenfalls ganz oben auf dem Treppchen landete, dicht gefolgt von Anna Concellón auf dem 3.Platz.

„Das Schöne an der Teilnahme an den verschiedenen Läufen ist, dass neben den Schülern verschiedenster Jahrgänge auch Eltern starten. Die Läufe verbinden ungemein, so dass die Schulgemeinschaft sehr gestärkt wird“, so Referendar Braunstein, der selber mitlief und den dritten Platz seiner Altersklasse erreichte. So lief Verena Metzner sogar als zweite Frau des Gesamtfeldes über 5 Kilometer ein. Auch Michael Greven benötigte gerade einmal 19 Minuten für die 5 Kilometer, dicht gefolgt von Metin Akbaba in 20 Minuten. Andrea Semmler lief sogar die 10 Kilometer und landete dabei auf einem hervorragenden zweiten Platz in ihrer Altersklasse.