Kamp-Lintfort: Feuerwehrleute erhalten Medaillen für ihren Einsatz​.

Kamp-Lintfort Einsatzkräfte der Kamp-Linforter Feuerwehr halfen bei der Flutkatastrophe im Juli 2021. Jetzt werden sie geehrt.

Anlässlich des Jahrhunderthochwassers im Juli 2021 erhalten zahlreiche Helfer eine besondere Anerkennung der Landesregierung. Auch Einsatzkräfte der Kamp-Lintforter Feuerwehr waren mehrmals in die betroffenen Gebiete ausgerückt, um die örtlichen Einsatzkräfte zu unterstützen. Das Geschehen vor Ort hatte allen sehr viel abverlangt. So galt es, die Folgen von Naturgewalten zu beseitigen und sich für Menschen in unterschiedlichster Notlage einzusetzen. Bürgermeister Christoph Landscheidt überreichte im Rahmen einer Feierstunde als Zeichen der Anerkennung die Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einsatzmedaille und Urkunde des Landes Nordrhein-Westfalen. „Ich bedanke mich bei unseren Feuerwehrleuten für den Einsatz vor Ort. Das sind Erfahrungen, die in Erinnerung bleiben werden. Zum Glück konnten alle Kamp-Lintforter Einsatzkräfte wieder unversehrt zurückkehren“, so Landscheidt. Für Einsätze dieser Art sind in NRW sogenannte Bereitschaften in der Gefahrenabwehr organisiert und werden bei Bedarf entsprechend alarmiert. „Eine wichtige Einrichtung der Gefahrenabwehr, bei deren Anforderung im Kreis Wesel auch die Kamp-Lintforter Feuerwehr zusammen mit weiteren Wehren Einsatzkräfte und Gerätschaften in den Einsatz schickt“, erklärt der zuständige Dezernent Martin Notthoff.