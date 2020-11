Ratingen : Kinder können mit einem Atlas zu ihren Vorfahren reisen

Bartek Ondera, seit Juli 2020 zuständig für Museumspädagogik am Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen Hösel, stellt den neuen Atlas vor. Foto: OSL

Ratingen In deutsch-polnischer Zusammenarbeit entstand ein zweisprachiges Nachschlagewerk mit Bildern, Karten und Texten aus Oberschlesien. Es soll neugierig auf die Herkunft der Familie machen.

„Racibórz ist der polnische Name der Stadt Ratibor“, können die Nutzer zum Beispiel lernen. Nicht selten wird es dazu kommen, dass Eltern eine persönliche Geschichte aus der Heimat Oberschlesien oder eine von den Großeltern erzählen können. „Auf diese Art und Weise werden Kinder glaubwürdig an das Thema Oberschlesien herangeführt“, sagt Bartek Ondera, seit Juli 2020 zuständig für Museumspädagogik am Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen Hösel. Deshalb hat die Stiftung Haus Oberschlesien, nach dem Besuch des Kulturreferenten Dr. David Skrabania in Oberschlesien, jetzt den Ankauf der Atlanten für das Oberschlesische Landesmuseum veranlasst. Damals hat der Chef des Hauses für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit, Lucjan Dzumla, den Kinderatlas vorgestellt.