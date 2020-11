Ratingen : Caritas: Mehr Hilfe für bedürftige Menschen 

Ratingen Bereichsleiter Thomas Rasch schlägt Alarm: Die Pandemie verschärft die finanzielle Notlage.

(RP/von) Der Alltag für Menschen in Hartz-IV bedeutet existenzielle Not, gerade in der Corona-Pandemie. So können sich Menschen in Hartz-IV oft nicht einmal die Fahrt zur Familie leisten, keinen Weihnachtsbaum kaufen oder einen VHS-Kursus besuchen. „Was arme Menschen dringend brauchen, ist ein faires Berechnungssystem der Hartz-IV-Regelsätze. Nur so können die tatsächlichen Lebensbedarfe berücksichtigt werden“, erklärt Caritas- Bereichsleiter Thomas Rasch. Aktuell 432 Euro Hartz-IV-Unterstützung für eine alleinstehende Person reichten einfach nicht aus.