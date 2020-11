Serie geht weiter : Containerbrände am Ehemannshof

Heiligenhaus Zeugen beobachteten zwei Männer, die Fotos am Brandort machten und sich dann entfernten. Die Polizei Heiligenhaus hofft nun auf weitere Hinweise.

(RP) Die Serie der Containerbrände in Heiligenhaus reißt nicht ab. Am Montagabend setzten bisher unbekannte Täter mehrere Altpapiercontainer in einem Wendehammer der Straße Ehemannshof in Heiligenhaus in Brand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.